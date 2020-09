Barbara D’Urso: vacanza finite, si torna a lavoro (Di martedì 1 settembre 2020) Barbara D’Ursoo ha trascorso una meravigliosa estate in vacanza. Adesso però è arrivato il momento di ricominciare, la conduttrice è infatti ritornata a Milano per riprendere a lavorare. La Carmelita nazionale si è goduta le sue vacanze estive in giro per l’Italia. Come molti altri Vip ha deciso di trascorrere l’estate nel bel paese. In particolare ha trascorso svariate settimane in Toscana nella sua bellissima tenuta vicina a Capalbio. Barbarella haArticolo completo: Barbara D’Urso: vacanza finite, si torna a lavoro dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

beretta_gio : RT @NapoliCapitale: Volevo solo ricordare all'Italia che a Napoli schifiamo Barbara D'Urso...piace solo a voi! - Enzoenzoenz : RT @NapoliCapitale: Volevo solo ricordare all'Italia che a Napoli schifiamo Barbara D'Urso...piace solo a voi! - DonnaGlamour : L’ira di Barbara D’Urso: ha perso la domenica pomeriggio? - Simone53773541 : @masolinismo Barbara D'Urso ha più credibilità di questo tizio qua - Elaman58 : Io questa storia che Vasco Rossi ha dedicato una canzone a Barbara D'Urso da ragazzi , quando erano fidanzati , non l'ho mai digerita. -

