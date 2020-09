Ballando con le stelle 2020: oggi si decide la data di partenza (Di martedì 1 settembre 2020) Conferenza stampa in casa Rai oggi 1 settembre 2020, in vista della nuova stagione televisiva. Tra i temi caldi ovviamente, anche il caso Ballando con le stelle. Come saprete, nell’ultima settimana, una grossa tegola si è abbattuta su Milly Carlucci e su tutta la dirigenza Rai: la positività al covid 19 di due dei protagonisti di Ballando con le stelle 2020. Samuel Peron, maestro di Ballando, in coppia con Rosalinda Celentano, e Daniele Scardina, detto Toretto, Vip in gara, sono risultati infatti positivi, e attendono di fare un nuovo tampone. Stefano Coletta oggi ha spiegato, in conferenza stampa, quella che è la situazione. A quanto pare non si prende in considerazione la possibilità di iniziare ... Leggi su ultimenotizieflash

