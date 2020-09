Ancona, Giuseppe muore in ospedale a 29 anni durante un’operazione programmata (Di martedì 1 settembre 2020) Ancona, Giuseppe muore in ospedale a 29 anni durante un’operazione programmata. Giuseppe Lupi, una ragazzo abruzzese di 29 anni,è morto improvvisamente in ospedale durante un’operazione programmata ad Ancona. Il ragazzo avrebbe perso molto sangue e non è da escludere che si sia verificata una lesione dell’aorta. Una tragedia improvvisa e inattesa che ha sconvolto i parenti ma anche i tanti amici del ragazzo che ora chiedono di fare luce sull’accaduto. “Quando ormai si vola, non si può tornare giù”, con questa frase di una canzone di Vasco Rossi il sindaco di Ancarano ha voluto salutare per l’ultima ... Leggi su limemagazine.eu

fanpage : Una tragedia improvvisa che ha sconvolto la famiglia - magicaGrmente22 : Giuseppe muore a 29 anni durante l'intervento chirurgico all'ospedale di Torrette: choc in città - antony220970 : RT @Il_Centro: #Abruzzo #30agosto #domenica #ValVibrata #Maltignano #muoreinospedale #luttocittadino #muoreinattesadelloperazione #AscoliPi… - Il_Centro : #Abruzzo #30agosto #domenica #ValVibrata #Maltignano #muoreinospedale #luttocittadino #muoreinattesadelloperazione… - thurgon : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo il tempio ottocentesco progettato da Giuseppe Valadier e costruito in una delle sublimi grotte di Frasassi (G… -