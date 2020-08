Vomero, non si fermano all’alt: orologi e oggetti d’oro come refurtiva (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stanotte gli agenti del Commissariato Vomero hanno intimato l’alt in via Pigna ad una persona che, a bordo di un motoveicolo, stava spingendo con un piede un scooter condotto da un uomo. Entrambi, alla vista della volante, hanno accelerato la marcia per eludere il controllo ma i poliziotti li hanno inseguiti fino al parco Correale di via Pigna dove uno dei due conducenti ha perso il controllo dello scooter e, dopo averlo abbandonato, ha tentato di fuggire a piedi ma è stato bloccato mentre il complice è riuscito a dileguarsi. L’uomo è stato trovato in possesso di oggetti in oro tra cui un orologio di ingente valore mentre il motociclo presentava il bloccasterzo manomesso. Un 46enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per furto ... Leggi su anteprima24

Gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt in via Pigna ad una persona che, a bordo di un motoveicolo, stava spingendo con un piede un s ...

C'è chi scende e c'è chi sale: l'altro Petraio al tramonto

Partiamo da largo San Martino per scoprire il palazzi in stile liberty del Vomero, e arriviamo fino a Chiaia. Resterete affascinati dalle ville di via Mancini e di via Palizzi, e dal Castello Aselmeye ...

Gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l'alt in via Pigna ad una persona che, a bordo di un motoveicolo, stava spingendo con un piede un s ...

Partiamo da largo San Martino per scoprire il palazzi in stile liberty del Vomero, e arriviamo fino a Chiaia. Resterete affascinati dalle ville di via Mancini e di via Palizzi, e dal Castello Aselmeye ...