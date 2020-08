USA, cacciatore ucciso da un alce: lo aveva ferito con l’arco (Di lunedì 31 agosto 2020) USA, cacciatore ucciso da un alce: lo aveva ferito con l’arco. L’animale si è ribellato e ha incornato l’uomo in modo fatale Un uomo di Hillsboro (nell’Oregon) è stato ucciso domenica da un alce mentre cacciava su un terreno privato fuori Tillamook. Secondo la ricostruzione della polizia americana, Mark David, 66 anni, stava cacciando sabato … L'articolo USA, cacciatore ucciso da un alce: lo aveva ferito con l’arco proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fanpage : La vendetta dell'alce - luca79ind : Usa, alce incorna e uccide il cacciatore che lo aveva ferito - valibona44 : '...non sta più a quelli come me dirimere il giusto e lo sbagliato.' Un #Portelli da applausi sulle proteste in… - amerigormea : RT @fanpage: La vendetta dell'alce - Lucia05149332 : RT @fanpage: La vendetta dell'alce -

Ultime Notizie dalla rete : USA cacciatore Usa, alce incorna e uccide il cacciatore che lo aveva ferito TGCOM Juve, cinque squadre a caccia di Higuain

In uscita dalla Juventus, Gonzalo Higuain, bomber argentino classe 1987, sarebbe molto richiesto sul mercato: come riportato da "Calciomercato.com", il Pipita, potrebbe dunque non necessariamente resc ...

Usa, alce incorna e uccide il cacciatore che lo aveva ferito

Quando Mark David, 66enne originario dell'Oregon, è uscito munito di arco e frecce per cacciare delle alci, non poteva immaginare di incappare nella terribile vendetta di un'esemplare duro a morire. D ...

In uscita dalla Juventus, Gonzalo Higuain, bomber argentino classe 1987, sarebbe molto richiesto sul mercato: come riportato da "Calciomercato.com", il Pipita, potrebbe dunque non necessariamente resc ...Quando Mark David, 66enne originario dell'Oregon, è uscito munito di arco e frecce per cacciare delle alci, non poteva immaginare di incappare nella terribile vendetta di un'esemplare duro a morire. D ...