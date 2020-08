Torino, Cairo: “Non resterò a vita, cederò il club a chi potrà fare meglio di me” (Di lunedì 31 agosto 2020) “Io sono contento, ma non sono soddisfatto al 100%. La partenza bruciante con la promozione in A andò oltre le aspettative. Quando ti sopravvaluti però paghi e noi vivemmo un periodo buio: tre anni di A senza infamia né lode, e poi la B annaspando per lo shock. Però, dal nostro ritorno in A, abbiamo fatto ciò che ci chiedono i tifosi: restituire onore al Toro, tornare stabilmente sulla sinistra della classifica, rifare il Filadelfia. Se è rinato mi prendo parte dei meriti: i tifosi lo volevano da 20 anni, ora c’è”. Queste le dichiarazioni di Urbano Cairo, presidente del Torino, in una intervista concessa a ‘La Repubblica’, in merito al bilancio della stagione e della sua presidenza. “Rimanere altri 15 anni a Torino? Non esageriamo, sono ... Leggi su sportface

footbal04535353 : @GiuseppeIenuso le pressioni sono quelle alla @Gazzetta_it , pro Inter da sempre e pro Torino da quando c'è Cairo e… - nestquotidiano : Cairo “Non resterò a vita, cederò il Torino a chi farà meglio di me” - sportface2016 : #Torino, #Cairo: 'Ho ricevuto il Toro dal fallimento; ora è sano, con giocatori di proprietà, il vivaio, le struttu… - twi7football : @PaoloCond dopo aver affossato il Torino, Cairo punta a fare lo stesso con la @Gazzetta_it e ci sta riuscendo. Tra… - Italpress : Cairo “Non resterò a vita, il Torino a chi farà meglio di me” -