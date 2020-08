TIM, KKR e Fastweb: raggiunto accordo per creazione FiberCop (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Consiglio di Amministrazione di TIM, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha approvato l’accordo con KKR Infrastructure e Fastweb relativo alla costituzione di FiberCop, la NewCo in cui verranno conferite la rete secondaria di TIM (dall’armadio di strada alle abitazioni dei clienti) e la rete in fibra sviluppata da FlashFiber, la joint-venture partecipata da TIM (80%) e Fastweb (20%). Il Consiglio ha altresì espresso... Leggi su digital-news

