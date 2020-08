Sophie Codegoni, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne? (Di lunedì 31 agosto 2020) Sophie Codegoni è la nuova tronista di Uomini e Donne. Bellissima e modella per Chiara Ferragni, è la più giovane protagonista del programma. Si chiama Sophie Codegoni la nuova tronista di Uomini e Donne su cui ha deciso di puntare Maria De Filippi per rilanciare il trono classico. Bellissima, giovanissima e sconosciuta al mondo della … L'articolo Sophie Codegoni, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

