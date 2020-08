Scuole, Galli scettico: ‘Valeva la pena aspettare l’1 ottobre’ (Di lunedì 31 agosto 2020) Massimo Galli è preoccupato dalla riapertura delle Scuole prevista per il 14 settembre. Il primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, intervistato dal quotidiano Il Messaggero, non nasconde la sua apprensione. A suo modo di vedere, infatti, non sarebbe conveniente rischiare una riapertura affrettata degli istituti scolastici se il rischio, poi, è quello di doverli richiudere precipitosamente a causa dell’emergenza coronavirus. Sarebbe stato meglio attendere almeno l’1 di ottobre. Il parere di Massimo Galli sulla riapertura delle Scuole “Non sarei stato scandalizzato e non lo avrei ritenuto un fallimento se le Scuole avessero aperto solo il primo ottobre”. Il professor Massimo Galli interviene con queste parole ... Leggi su newspad

