Qualiano, aggredisce la ex e picchia anche il fratello della donna: 36enne arrestato (Di lunedì 31 agosto 2020) Qualiano: dopo averla perseguitata a lungo, un 36enne ha aggredito la ex compagna picchiando anche il fratello della vittima. Durante l’ennesima lite si è scagliato contro l’ex compagna, aggredendo poi anche l’ex cognato che aveva provato a difendere la sorella. A finire in manette, arrestato dai Carabinieri della stazione di Qualiano, un 36enne del posto … Leggi su 2anews

