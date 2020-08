Playoff NBA – Mavericks ko, i Clippers chiudono la serie: Murray da record con i Nuggets (Di lunedì 31 agosto 2020) Niente da fare per i Dallas Mavericks di un fantastico Doncic: i Los Angeles Clippers si sono aggiudicati la gara-6 col punteggio di 97-111, chiudendo la serie per 4-2. I 38 punti, 9 rimbalzi e 9 assist di Doncic non sono bastati per aggiudicarsi il match. A trascinare i Clippers al successo è stato un ottimo Leonard, a referto con 33 punti, 14 rimbalzi e 7 assist. Va sulla parità invece la serie tra Utah Jazz e Denver Nuggets: 3-3. La sfida è terminata col punteggio di 107-119, con i Nuggets vittoriosi grazie ad un immenso Murray a referto con ben 50 punti. Ai Jazz non sono bastati, invece, i 44 punti di Mitchell.L'articolo Playoff NBA – Mavericks ko, i ... Leggi su sportfair

