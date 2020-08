Pil -12,8% nel secondo trimestre (Di lunedì 31 agosto 2020) Nel secondo trimestre del 2020 il prodotto interno lordo è diminuito del 12,8% rispetto al trimestre precedente e del 17,7% nei confronti del secondo trimestre del 2019. Una flessione mai registrata in questi termini dal 1995. A renderlo noto è l’Istat. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

La stima dei conti economici trimestrali. A trascinare la caduta del Pil, spiega l’Istat, è stata soprattutto la domanda interna. La variazione acquisita per il 2020 è pari a -14,7%. Il Pil italiano n ...Nel secondo trimestre dell’anno, rispetto ai tre mesi precedenti, sono in diminuzione tutti i principali aggregati della domanda interna, con cali dell’8,7% per i consumi finali nazionali e del 14,9% ...