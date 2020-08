Pierluigi Diaco sottoposto a tampone dopo il caso di Covid a Io e te (Di lunedì 31 agosto 2020) La notizia ha tenuto banco nelle scorse ore dopo che il programma di Pierluigi Diaco, Io e te, era stato sospeso a causa del coronavirus: un membro dello staff è risultato positivo e, come previsto dalle procedure della Rai, il programma è stato sospeso. Nel frattempo tutti gli altri membri dello staff sono stati sottoposti a tutti i controlli di rito, compreso il conduttore Pierluigi Diaco. L’esito del tampone di Pierluigi Diaco “Fortunatamente sia il tampone che l’esame sierologico, a cui mi sono sottoposto stamattina, sono negativi“, ha raccontato Pierluigi Diaco all’Adnkronos. Una collega però è risultata ... Leggi su thesocialpost

