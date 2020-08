"Non scappano dalla guerra, ma poveracci da mantenere". Farina, la verità sull'invasione di Lampedusa (Di lunedì 31 agosto 2020) Ieri ne sono arrivati cinquecento a Lampedusa. L'isola sta impazzendo. Il sindaco Salvatore Martello si propone di noleggiare lui una barca e fare il viaggio all'incontrario, verso la Tunisia. Tranquillo: lo affonderebbero. È gente seria, che tiene alla sua «patria blu», quella tunisina. Mandateci un peschereccio, se la fa franca. Ho scritto 500. Questa mattina - mentre state leggendo - saranno raddoppiati. Scommettiamo? Ma nessuno accetta scommesse, tant' è ovvio che questi arrivi si ripetano, anzi si moltiplichino. Covid o non Covid, approdano qui, e questo governo non ha altra strategia che chinare il capo e la sua lotta a questa rottura della legalità è rimpinzare di euro i mandanti di queste spedizioni: 1) Ieri e oggi, beneficiano di finanziamenti italici le milizie libiche jihadiste, che li usano per pagare guerriglieri del ... Leggi su liberoquotidiano

