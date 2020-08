Niente mascherina a scuola se c'è distanza di un metro (Di lunedì 31 agosto 2020) Lo dice il comitato tecnico per gli alunni delle primaria e secondaria, a meno che non ci siano situazioni come le lezioni di canto in cui i rischi sono maggiori Leggi su repubblica

Un’edizione speciale degli MTV Video Music Awards con performance che hanno avuto luogo senza pubblico e premi ricevuti in modalità virtuale, ma in fatto di look, anche beauty, le star non hanno disat ...

Sgarbi contro Gassmann: “Di suo padre non ha niente”

Un botta e risposta al vetriolo quello avvenuto tra Alessandro Gassmann e Vittorio Sgarbi in merito all’ordinanza che il critico d’arte ha deciso di emanare a Sutri. Con un tweet velenoso Gassmann ha ...

