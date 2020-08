«Napoli unico club di Serie A non indebitato» (Di lunedì 31 agosto 2020) «Di 20 società, la mia è l’unica non indebitata, anzi ha una riserva di liquidità notevole, in un contesto comunque difficile perché se lavori in modo corretto porti a casa i risultati». A parlare è Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, intervenuto da Castel di Sangro, sede del ritiro pre-stagionale dei partenopei. «Napoli un’oasi anche finanziaria? … L'articolo «Napoli unico club di Serie A non indebitato» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

tuttosport : #DeLaurentiis: “#Napoli unico club non indebitato. Il calcio italiano deve cambiare' ?? - sportli26181512 : #Finanza #Notizie «Napoli unico club di Serie A non indebitato»: «Di 20 società, la mia è l’unica non indebitata, a… - CalcioFinanza : #DeLaurentiis: «Il #Napoli è l'unico club di #SerieA non indebitato» - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #DeLaurentiis: '#Napoli unico club non indebitato, solo quattro squadre potrebbero iscriversi alla Serie A' - salvione : De Laurentiis: “Napoli unico club senza debiti. Calcio italiano da cambiare' -