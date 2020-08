Napoli, senti Zlatan Ibrahimovic: “Mi sono sempre sentito parte del Milan anche quando ho giocato con altre squadre” (Di martedì 1 settembre 2020) Zlatan Ibrahimovic ha commentato ai microfoni di MilanTv la notizia del proprio rinnovo con il club rossonero. “Mi sono sempre sentito parte del Milan anche quando ho giocato con altre squadre perché mi ha sempre trattato bene dal primo giorno. quando sono arrivato la prima volta al Milan ho sorriso, una cosa mai fatta prima nel mio lavoro. Mi sento a casa e non sento che sono stato via. Ho scelto la maglia numero 11 perché i tifosi del Milan mi conoscono con questo numero. Con il numero 21 non mi sentivo l’Ibrahimovic del ... Leggi su calciomercato.napoli

viola_bruna : @matteosalvinimi Ma Napoli dove vivono i napoletani? Gli stessi a cui cantavi: 'Senti che puzza, scappano anche i c… - NappiGiuseppe : @MignottAir Napoli perché è una città che ha un anima, quando ti immergi in lei ne senti il profumo, basta tuffarti… - xFister : RT @PaulHac34238293: @xFister @Nicolametrano Credo sia vero anche il contrario, Rivedi Napoli e ti senti il Vesuvio ?? - PaulHac34238293 : @xFister @Nicolametrano Credo sia vero anche il contrario, Rivedi Napoli e ti senti il Vesuvio ?? - Vincere28835379 : @markorusso69 Senti che puzza scappano anche i cani stanno arrivando i #Napoletani, Napoli sporca Napoli colera sie… -

Napoli, senti Osimhen | "Un sogno, segnerò alla Juve"

SABATINO, Contenta della vittoria. Puntiamo a vincere

Daniela Sabatino, attaccante della Fiorentina Femminile, è stata protagonista ieri sera di una tripletta nella vittoria per 5-2 contro il Napoli. Queste le sue parole a ViolaChannel.tv dopo la sfida: ...

