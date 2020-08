Maltempo, due sorelline uccise da un albero (Di lunedì 31 agosto 2020) Oggi lutto cittadino a Marina di Massa per la morte delle due sorelline di tre e quattordici anni, uccise da un albero caduto sulla loro tenda nel campeggio per il Maltempo. È così che Jannat e Malak sono state travolte dal Maltempo, finendo schiacciate da un albero a causa del forte vento. “La tromba d’aria c’è stata, mi è passata sulla testa stamattina verso le 7, ha attraversato lo spazio del campeggio Verde Mare, ha colpito fatalmente soltanto quel campeggio, senza creare nessun altro danno agli altri campeggi vicini” queste sono state le parole del Presidente di di Ageparc Massa Carrara, Marco Lucetti – “Capisco che in questo momento ci sono tanti dubbi cui rispondere, sulla sicurezza delle nostre strutture, sulla ... Leggi su sbircialanotizia

emergenzavvf : ?? #MassaCarrara #maltempo: una tromba d'aria ha interessato stamattina l'area costiera della provincia. A Massa Mar… - sandokav : RT @umanesimo: La famiglia marrocchina che, secondo il Corriere della Sera, si è 'approfittata' del bonus vacanze e si è vista morire due f… - rafelez : RT @umanesimo: La famiglia marrocchina che, secondo il Corriere della Sera, si è 'approfittata' del bonus vacanze e si è vista morire due f… - ArturoCamion : RT @umanesimo: La famiglia marrocchina che, secondo il Corriere della Sera, si è 'approfittata' del bonus vacanze e si è vista morire due f… - Vanhacker : RT @Area51cinqueuno: Esondano Adige e Isarco Marina di Massa, albero su una tenda: morte due sorelle di 3 e 14 anni Maltempo Veneto, la t… -