Inter data ritiro – L'Inter sarà l'ultimo club di massima serie a dare il via alla preparazione in vista della stagione 2020/21. I nerazzurri hanno concluso l'interminabile stagione 2019/20 il 21 agosto (finale di UEFA Europa League), e riprenderanno gli allenamenti a partire dalla prossima settimana. «Sta per prendere il via la stagione 2020/2021: lunedì … L'articolo La stagione 2020/21 dell'Inter inizierà il 7 settembre

