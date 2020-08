Grey’s Anatomy 17 non torna a settembre: ecco quando potrebbe andare in onda (Di lunedì 31 agosto 2020) Gli attori delle serie TV più amate stanno, piano piano, cercando di tornare a lavoro. Rispettando le norme di sicurezza per prevenire il contagio da Coronavirus, infatti, sia in Italia che negli Stati Uniti stanno riprendendo i lavori. Tra questi troviamo anche Grey’s Anatomy con la stagione 17. In un recente comunicato ufficiale è stato dichiarato che il nuovo ciclo di episodi non verrà trasmesso a partire da settembre. Il classico periodo di trasmissione, quindi, dovrà per forza subire delle modifiche. Fino a poco tempo fa, infatti, non si sapeva assolutamente nulla circa il ritorno sul set degli attori. Si sapeva soltanto che si stavano preparando per attivare tutte le norme di sicurezza, tra cui il distanziamento sociale e i tamponi effettuati a intervalli regolari. A fine agosto Ellen Pompeo, che ... Leggi su tutto.tv

