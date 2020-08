Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini: torna Cristiano Malgioglio, gossip (Di lunedì 31 agosto 2020) Manca poco al ritorno del Grande Fratello Vip: lunedì 14 settembre partirà la quinta edizione del reality show. L’ultimo gossip vede protagonista Cristiano Malgioglio, già star del programma nel 2017. Stando a quanto riporta gossip News Italia, Alfonso Signorini avrebbe pensato ad un ruolo inedito per il noto cantautore. Zia Malgy dovrebbe rientrare nella Casa … L'articolo proviene da gossip e Tv. Leggi su gossipetv

GrandeFratello : Dal cuore della musica... al cuore di Grande Fratello! ?? Elisabetta Gregoraci è ufficialmente una concorrente di… - trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - ItaliaViva : Qualcuno nel governo fa confusione tra realtà e il Grande Fratello, ma bisogna studiare, per evitare di confondere… - DeboraBozzoni : RT @flawlessloujs: 'E se non ci fosse nulla dopo questo? Niente pace, solo oscurità?!' 'L'affronteremo insieme. Come sempre' 'Non merito… - simonabastiani : Grande Fratello Vip al via il 14 Settembre. Ecco chi ci sarà PROMO -