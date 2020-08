Grande Fratello Vip 5: il terzo concorrente misterioso (Di lunedì 31 agosto 2020) terzo concorrente misterioso - GFVIP Salgono a tre i concorrenti “misteriosi” della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo le immagini dei primi due inquilini che varcheranno la porta rossa della casa di Cinecittà, i profili social del reality show di Canale 5 hanno infatti postato nelle scorse ore un nuovo indizio su un altro partecipante. Si tratta di un giovane uomo che dovrebbe essere un volto noto a Maria De Filippi. Vediamo di chi si tratta. Pur apparendo abbastanza sibillino, perché contiene soltanto delle emoji – raffiguranti un’onda del mare, un pallone da calcio, una nota musicale, un segnale di pericolo e un lucchetto -, l’indizio sembra condurre ad Andrea Zelletta, tronista di Uomini e Donne nella stagione 2018/2019, dove ha scelto la ... Leggi su davidemaggio

