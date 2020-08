Gerard Depardieu fermato in motorino ubriaco. “Non voglio essere francese” (Di lunedì 31 agosto 2020) Gerard Depardieu fermato in motorino ubriaco. “Non voglio più essere francese” L’attore francesce Gérard Depardie è stato fermato dalla polizia perchè ubriaco alla guida di un motorino. E’ successo in Francia, a Parigi: il noto attore aveva bevuto due birre prima di salire sul mezzo. I due agenti non avevano riconosciuto subito il grande attore fermato per aver violato il codice della strada. La notizia è stata riportata dal settimanale Lepoint. Depardieu è stato fermato dalla polizia mentre percorreva in motorino una strada di Parigi che si trova nel 14 arrondissement. Appena ... Leggi su tpi

