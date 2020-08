Ex protagonista di Temptation Island picchiata denuncia sui social l’aggressione subita (Di lunedì 31 agosto 2020) Giada Giovanelli e Francesco Branco sono stati due dei protagonisti dell’edizione nip di Temptation Island 2018. La loro storia aveva incuriosito moltissimo i telespettatori tanto che dopo l’avventura in tv, la Giovanelli raggiunge sui social un discreto seguito, che le ha permesso di avere quasi 500 mila followers. Ed è a loro che si rivolge oggi, volendo denunciare una aggressione subita. Giada posta su Instagram delle storie. Nella prima si vede con il volto segnato da quello che potrebbe esser stato un pugno, o forse un forte schiaffo. Non dice che cosa è successo nel dettagli Giada, che ha sangue su tutto il volto. Ma spiega subito che a ridurla in quello stato è suo padre. GIADA GIOVANELLI POSTA SUI social LE IMMAGINI DELL’AGGRESSIONE ... Leggi su ultimenotizieflash

