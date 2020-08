Evra, torna in campo: protagonista col Brentham FC (Di lunedì 31 agosto 2020) Patrice Evra ci ripensa e torna in campo con il Brentham FC, in Inghilterra. La leggenda del Manchester United, con un passato anche alla Juventus, dopo aver appeso le scarpe al chiodo nel 2019, ha ripreso il suo ruolo di terzino sinistro, ma solamente per allenarsi. Lo ha fatto nel weekend appena trascorso con la maglia del club inglese che milita in undicesima divisione.Evra scende in campo con il Brentham FCIl francese è stato illustre ospite del club inglese e ha sfruttato l'occasione per allenarsi un po’ in vista della partita di Soccer Aid di quest’anno. Il 6 settembre, infatti, tra le tante stelle del calcio che si sfideranno per l’evento benefico organizzato in Inghilterra ci sarà anche il francese. Per evitare "brutte figure", ... Leggi su itasportpress

JimCapsCup : Ma perché stiamo ancora dietro al culo di questi. Basta, Pogba non torna e Evra é un coglione -

Ultime Notizie dalla rete : Evra torna Evra torna in campo: cameo in undicesima serie inglese Goal.com Evra, torna in campo: protagonista col Brentham FC

Patrice Evra ci ripensa e torna in campo con il Brentham FC, in Inghilterra. La leggenda del Manchester United, con un passato anche alla Juventus, dopo aver appeso le scarpe al chiodo nel 2019, ha ri ...

Evra torna in campo: presenza in undicesima serie inglese

Il terzino ex Juventus e United ha giocato una partita con il Brentham, nell'incredulità di tutti i presenti. Anche se rimarrà un unicum. Patrice Evra è tornato in campo. In undicesima serie inglese.

Patrice Evra ci ripensa e torna in campo con il Brentham FC, in Inghilterra. La leggenda del Manchester United, con un passato anche alla Juventus, dopo aver appeso le scarpe al chiodo nel 2019, ha ri ...Il terzino ex Juventus e United ha giocato una partita con il Brentham, nell'incredulità di tutti i presenti. Anche se rimarrà un unicum. Patrice Evra è tornato in campo. In undicesima serie inglese.