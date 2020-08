Darkland: Recensione, Trama, Cast (Di lunedì 31 agosto 2020) Nel 2015 è uscito nei Cinema il film d’Azione Darkland, diretto dal Regista Fenar Ahmad. A volte le decisioni sbagliate si rimpiangono amaramente, e i rimpianti per quello che si poteva fare e che non si è fatto possono uccidere. Un uomo rinuncia alla sua carriera e alla sua vita per vendicare il fratello ucciso, correndo enormi rischi. Leggi anche: Self Less: Recensione, Trama, Cast Darkland: Film Il film racconta la storia di un Dottore stimato e apprezzato da tutti che vive una vita da sogno: una moglie premurosa, un figlio in arrivo e un lavoro che ama. Il Cardiochirurgo crede di aver trovato la serenità e che tutto questo duri per sempre, ma come un ciclone la sua vita cambierà in modo repentino da un giorno all’altro. Il passato torna ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Darkland Recensione Darkland: recensione del film di Fenar Ahmad Cinematographe.it - FilmIsNow