Coronavirus, positivo il sindaco di Reino: l’Asl pronta a test e verifiche (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Reino, Antonio Calzone, è risultato positivo al Covid-19. Il tampone per il primo cittadino del comune fortorino si era reso necessario dopo che era stata verificata la positività di un suo stretto familiare. Il sindaco, infatti, non presenta alcun sintomo ed era già in regime di quarantena e inoltre era risultato negativo sia al test rapido che al sierologico. Con il tampone, però, è arrivata la doccia fredda. Già nelle prossime ore, da quando si apprende, l’Asl si recherà a Reino per effettuare test di verifica sui possibili contatti e innescare tutte le procedure prudenziali del caso e procedere alla ricostruzione della catena epidemiologica. Proprio sabato scorso, si ... Leggi su anteprima24

