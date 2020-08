Coronavirus, più tamponi per vincere la sfida (Di lunedì 31 agosto 2020) A volte mi torna alla mente una frase di Italo Calvino, da Il Barone rampante: “Viviamo in un paese dove si verificano sempre le cause e non gli effetti”. Ecco, l’Italia sui tamponi per il Covid, per diversi mesi, ha inseguito le cause anziché gli effetti dell’epidemia, ovvero non ha concentrato subito gli sforzi per fare più test diagnostici al fine di contenere la diffusione del virus. Non abbiamo, in sostanza, indirizzato la nostra azione strategica sulla gestione degli effetti e abbiamo continuato a fronteggiare le cause, quasi a mani nude. Oggi, finalmente, a distanza di mesi, siamo su un percorso totalmente diverso: siamo arrivati a quasi 100mila tamponi in un solo giorno e quando saremo nel picco influenzale, o comunque più avanti nei mesi freddi in cui circolano diversi patogeni, dobbiamo portare il ... Leggi su huffingtonpost

