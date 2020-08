Coronavirus, in Lombardia diminuiscono i nuovi contagi (con meno tamponi): +135 (ieri +235). Due i decessi (Di lunedì 31 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (31 agosto) Il bollettino del 31 agosto I decessi registrati oggi in Lombardia legati al Coronavirus sono 2. ieri, 30 agosto, le vittime erano state 3 (nessuna, invece, il 29 agosto). Il totale dei morti sale così a 16.865. Per quanto riguarda l’aumento giornaliero dei positivi, il bollettino della Regione ha segnalato +135 nuovi casi. Un freno rispetto a ieri, quando i nuovi positivi erano stati +235, già in calo rispetto ai 289 del giorno precedente. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 9.866 tamponi (ieri erano +12.863 ), per un totale di 1.596.833 test. I ricoveri ordinari sono oggi 195 (ieri ... Leggi su open.online

