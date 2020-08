Calcio: Napoli; De Laurentiis,Osimhen? E' una bella gazzella (Di lunedì 31 agosto 2020) ANSA, - Napoli, 31 AGO - "Osimhen? Mi è sembrato una bella gazzella, adesso vediamo in che modulo verrà inserito". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli ... Leggi su corrieredellosport

