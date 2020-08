Basso (Campania Libera): “In campo con idee concrete. Il lavoro la priorità” (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “La cosa più imbarazzante in questi giorni di campagna elettorale è vedere tanta gente con il cappello in mano davanti alle segreterie dei candidati. Non fa onore a questa provincia”. Si presenta così Sabino Basso, capolista di Campania Libera nel collegio di Avellino. “Noi siamo candidati per le idee non i voti – ammette – La chiamata arrivata dal governatore De Luca non è dipesa dal bacino di voti, ma bensì per contribuire insieme ai colleghi alla promozione di nuove idee per questo territorio”. Nel suo intervento Basso fissa la priorità: “Assolutamente il lavoro – dice – Non è possibile vedere questa elemosina di posti ... Leggi su anteprima24

