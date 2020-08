Barkskins – Pronti a Tutto la nuova miniserie di National Geographic in arrivo il 1 settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) Pronti a Tutto la nuova miniserie di National Geographic Se il Coronavirus ha bloccato Genius: Aretha, National Geographic ha pronto il piano di riserva: dal 25 maggio per 4 settimane con due episodi a settimana, arriva negli USA la miniserie Barkskins ribattezzata in Italia, dove arriverà dal 1 settembre, Pronti a Tutto. La miniserie in 8 episodi è scritta dall’esperto Elwood Reid (Cold Case – Delitti irrisolti e Hawaii Five-0) e basata sull’omonimo romanzo del Premio Pulitzer Annie Proulx (in italiano Pelle di corteccia), e accompagna gli spettatori in un viaggio attraverso le selvagge terre di ... Leggi su dituttounpop

Il nuovo titolo di Nat Geo è una denuncia all’inizio di quel rapporto predatorio verso l’ambiente e le popolazioni native che è il peccato originale del popolo americano ...

