Barilla si arrabbia con Lega e Salvini per uso del marchio Ringo: “Non li abbiamo autorizzati” (Di lunedì 31 agosto 2020) Barilla si schiera contro la Lega. In queste ore, Matteo Salvini è finito nuovamente nell’occhio del ciclone e questa volta a far scalpore è stata un’immagine diffusa sul profilo Twitter della Lega in cui si nota il leader del Carroccio che stringe la mano ad una persona di colore con lo slogan “Uniti si vince”, ma il problema è che sopra quest’immagine è ritratta quella della pubblicità della Ringo con tanto di marchio in bella vista. Il leader del partito ha quindi volutamente rifatto la scena del bambino di colore che batte il cinque al suo compagno di squadra bianco, evidenziando la particolarità di questo biscotto Pavesi che unisce il gusto di quelli semplici a quelli al cacao. La replica di ... Leggi su bufale

