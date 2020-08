Appuntamenti macroeconomici: settimana del 31 agosto 2020 (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – Lunedì 31/08/2020 01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso -1,7%; preced. 3,9%) 01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 5,8%; preced. 1,9%) 07:00 Giappone: Fiducia consumatori (preced. 29,5 punti) 09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,9%; preced. -0,9%) 09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,6%; preced. -0,6%) 10:00 Italia: PIL, trimestrale (atteso -12,4%; preced. -5,3%) 10:00 Italia: PIL, annuale (atteso -17,3%; preced. -5,3%) 11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,5%; preced. -0,4%) 11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,2%) 14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,5%) 14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,1%; preced. -0,1%) Martedì 01/09/2020 01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 3%; preced. 2,8%) 02:30 ... Leggi su quifinanza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 ago - Forniamo di seguito, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, il calendario dei principali eventi internazionali della prossima settimana (dati macroeco ...Bilancio negativo per i listini azionari europei, colpiti oggi da vendite diffuse, mentre Piazza Affari si muove in rialzo. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, decolla Unicredit ...