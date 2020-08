Allarme terrorismo su un aereo Ryanair: intercettato dai caccia è stato scortato a terra, arrestati un italiano e un kuwaitiano (Di lunedì 31 agosto 2020) La polizia anti-terrorismo britannica ha arrestato ieri sera un italiano e un cittadino del Kuwait nell’aeroporto di londinese di Stansted. In base a quanto si legge oggi sul Guardian, l’italiano ha 48 anni e il kuwaitiano 34: i due si trovavano su un volo della compagnia aerea Ryanair proveniente da Vienna. Il volo, scrive la BBC, è stato intercettato da aerei da caccia Typhoon della Royal Air Force (RAF) in seguito ad una segnalazione di una minaccia alla sicurezza a bordo. Un’inchiesta e’ in corso. La Raf ha confermato che i caccia Typhoon della Raf di Coningsby hanno intercettato l’aereo Ryanair e lo hanno ... Leggi su meteoweb.eu

