Albero sulla tenda uccide due sorelle (Di lunedì 31 agosto 2020) Marco Gemelli Una tromba d'aria si è abbattuta sul campeggio. Le vittime avevano 14 e 3 anni Avrebbero dovuto far ritorno a casa sabato, ma non volevano mettersi in viaggio col maltempo e hanno prolungato la vacanza di un paio di giorni. Ma era proprio lì, nella tenda di un campeggio di Marina di Massa, in Toscana, che il destino aspettava Malak Lassiri, 14 anni, e la sorellina Jannat di 3 anni. Dopo una notte di temporali, era da poco sorto il sole quando una tromba d'aria si è abbattuta sul campeggio in cui dormivano da una settimana: le folate di vento hanno abbattuto un pioppo di oltre quattro metri, che è caduto proprio sulla tenda che le due minorenni occupavano insieme alla sorella più grande, di 19 anni, ferita in modo leggero, e a un altro fratello. L'impatto col tronco è ... Leggi su ilgiornale

matteosalvinimi : ??Un pensiero inoltre per tutti gli italiani che stanno soffrendo per il maltempo, apprendo ora di una bimba di 3 an… - rtl1025 : ?? #Maltempo, è morta anche l'altra sorellina, dopo che un albero è caduto sulla tenda di una famiglia in campeggio a #MarinadiMassa - Agenzia_Ansa : E' morta all'ospedale di Massa anche la sorella di 14 anni della bambina di 3 deceduta stamani per la caduta di un… - SaCe86 : Un albero cade sulla loro tenda morte due bimbe di 3 e 14 anni - ilmessaggeroit : Sorelline uccise dall'albero sulla tenda: il dramma all'ultimo giorno di mare -