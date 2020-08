1° Settembre 2020: oggi inizia l’Autunno meteorologico, per l’Equinozio dovremo invece attendere il giorno 22 (Di martedì 1 settembre 2020) inizia oggi 1° Settembre 2020 l’autunno meteorologico e si archivia quindi l’estate meteorologica. In riferimento invece alle stagioni astronomiche, si ricordi che il 22 Settembre, alle 13:31 UTC, 15:31 ora italiana, entreremo ufficialmente in una nuova fase, inaugurata, come sempre, dall’Equinozio d’autunno. Il termine equinozio deriva dal latino “equi-noctis” e significa “notte uguale” al giorno: nonostante tale origine, in realtà gli effetti della rifrazione atmosferica, il semidiametro del Sole e la parallasse solare, fanno sì che negli equinozi la lunghezza del giorno sia maggiore di quella della notte. L’equinozio è ... Leggi su meteoweb.eu

fanpage : Junkook (Kookie) la stella del K-Pop, talento dei #BTS compie il 1 settembre 2020, 23 anni a suon di record… - Inter : ?? | RIPRESA Inizia lunedì 7 settembre la stagione 2020/2021 dei nerazzurri ?? - Mov5Stelle : Lorenza #Carlassare voterà Sì al referendum del 20 e 21 settembre. 'Sono favorevole alla riduzione del numero dei… - 280614_idols : Siamo giá a settembre, daje rega mancano solo tre mesi alla fine di questo 2020 di merd@ - mchl_issor : RT @MichelaGiraud: Non vorrei mettervi ansia, ma è Settembre. Settembre 2020. -

Ultime Notizie dalla rete : Settembre 2020 Piazza Affari, semestrali della settimana (dal 31 agosto al 4 settembre 2020) SoldiOnline.it Finali mondiali Ferrari dal 5 all’8 novembre a Misano World Circuit

Prima delle Finali Mondiali Misano World Circuit ospiterà dal 25 al 27 settembre il sesto round del Ferrari Challenge ... Nonostante la pandemia, il 2020 sarà un anno storico per gli appassionati di ...

Noi SenigalliAttiva incontra Simone Cecchettini: appuntamento al Club Nautico

1' di lettura Senigallia 01/08/2020 - Martedì 1 settembre alle 18 presso i locali del Club Nautico l’incontro dibattito i temi dello sviluppo del settore agroalimentare e della pesca marittima. Focus ...

Prima delle Finali Mondiali Misano World Circuit ospiterà dal 25 al 27 settembre il sesto round del Ferrari Challenge ... Nonostante la pandemia, il 2020 sarà un anno storico per gli appassionati di ...1' di lettura Senigallia 01/08/2020 - Martedì 1 settembre alle 18 presso i locali del Club Nautico l’incontro dibattito i temi dello sviluppo del settore agroalimentare e della pesca marittima. Focus ...