Vinci Casa 30 agosto 2020: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di domenica 30 agosto 2020) Vinci Casa domenica 30 agosto 2020. L’estrazione di domenica 30/08/2020 per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle ore 20 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso a 139 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live su Italia Sera. numeri estratti oggi: Se non visualizzi i numeri estratti ... Leggi su italiasera

italiaserait : #Vinci Casa 30 agosto 2020: i numeri estratti nel concorso di oggi - lillo_vinci : RT @CesareSacchetti: La Merkel sulla Bielorussia:'il popolo ha il diritto di protestare.' Il diritto che la Merkel pretende di applicare in… - italiaserait : #VinciCasa 29 agosto 2020: i numeri estratti nel concorso di oggi - halloreus : Non io che sto a cinque minuti da casa di tipello, glielo faccio capire tramite ig ma mica gli scrivo perché con lu… - andreakappa74 : Dispostivi manomessi di sedicenti sapienti di codici Da Vinci si Facebook ci vuole quelli di gogle della casa bianca? -