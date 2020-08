Valentino: “Covid, non escludo test sierologico ai componenti della mia squadra” (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Alla luce di questi nuovi contagi c’è bisogno di una prevenzione scrupolosa per un contrasto continuo e serio al Coronavirus”. Così Carmine Valentino candidato sindaco della lista ‘Dei Goti’ , all’indomani dei nuovi contagi che stanno interessando la Campania. “Sono davvero preoccupato e per questo ritengo sia necessario sempre e comunque anteporre la sicurezza sanitaria a tutto. Bisogna rispettare le regole basilari, monitorare e responsabilizzare tutti reciprocamente. Bisogna resistere e persistere nei comportamenti che abbiamo tenuto in tutto questo lungo ed estenuante periodo in cui il Covid-19 ci ha stravolto la quotidianità, ma che hanno dimostrato e confermato la grandezza e la serietà di tutte le nostre comunità”. Da ... Leggi su anteprima24

