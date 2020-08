Ufficiale: Michael Keane rinnova con l’Everton (Di domenica 30 agosto 2020) Il 27enne difensore centrale Michael Keane ha prolungato il suo contratto con l’Everton. Il nazionale inglese è attualmente sotto contratto con i Toffees fino al 2025. We’re delighted to confirm that @MichaelKeane04 has signed a new five-year contract, committing his future to the Club until the end of June 2025.#EFC — Everton (@Everton) August 30, 2020 Foto: Twitter L'articolo Ufficiale: Michael Keane rinnova con l’Everton proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

DanzaDanceit : Nuova edizione di ?? MJ PARTY, Michael Jackson Tribute Show ?? Sabato 26 settembre, EuroPark Milano Partecipazione… - gponedotcom : Michael Rinaldi: “Il podio mancato? Non ho una Ducati ufficiale”: “Mi manca l’esperienza di Chaz e Scott, ma anche… - Rosaria17219466 : MICHAEL STILE - Te voglio appartenere (Ufficiale 2018) - Rosanna29585120 : RT @mjfansquare: Disponibile per l'acquisto il Calendario Ufficiale 2021 di #MichaelJackson. Foto e dettagli. ?? - INVINCIBLE043 : RT @mjfansquare: Disponibile per l'acquisto il Calendario Ufficiale 2021 di #MichaelJackson. Foto e dettagli. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Michael Ufficiale: Michael Keane rinnova con l’Everton alfredopedulla.com SBK Aragon: Rea torna a ruggire in FP3

La sfida si prospetta sempre più incandescente nel quarto round del mondiale Superbike che sta andando in scena questo weekend sulla pista di Aragon. Dopo i due turni di prove libere di ieri, questa m ...

Il meglio della settimana: annunciata la serie di Resident Evil, il primo trailer di Romulus

Si è fatto attendere per mesi, ma finalmente è arrivato. Stiamo parlando ovviamente del primo trailer ufficiale di Romulus, l’attesissima serie ideata e prodotta da Matteo Rovere, sequel del film “Il ...

La sfida si prospetta sempre più incandescente nel quarto round del mondiale Superbike che sta andando in scena questo weekend sulla pista di Aragon. Dopo i due turni di prove libere di ieri, questa m ...Si è fatto attendere per mesi, ma finalmente è arrivato. Stiamo parlando ovviamente del primo trailer ufficiale di Romulus, l’attesissima serie ideata e prodotta da Matteo Rovere, sequel del film “Il ...