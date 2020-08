Testimone di nozze positivo al Covid, panico al matrimonio nel napoletano (Di domenica 30 agosto 2020) Testimone di nozze positivo al Coronavirus. Scattano i protocolli di sicurezza in costiera sorrentina. Si tratta di un militare, che ha scoperto di aver contratto il virus al suo rientro a Norcia, luogo dove lavora. Gli sposi avevano rimandato il loro matrimonio di 3 mesi. Come riporta il mattino, dovevano sposarsi a giugno 2020 ma … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Coronavirus, choc alla festa di nozze nel Napoletano: il testimone è positivo - Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Coronavirus al matrimonio in costiera: positivo testimone di nozze - Pulguiteam : RT @NapoliToday: #Cronaca Coronavirus al matrimonio in costiera: positivo testimone di nozze - laGigogin : RT @mattinodinapoli: Coronavirus, choc alla festa di nozze nel Napoletano: il testimone è positivo - titty_napoli : RT @NapoliToday: #Cronaca Coronavirus al matrimonio in costiera: positivo testimone di nozze -

Ultime Notizie dalla rete : Testimone nozze Coronavirus, choc alla festa di nozze nel Napoletano: il testimone è positivo Il Mattino Nozze d'argento al Castello di Grinzane fra Roddi e la poesia

Oggi si celebrano le nozze d'argento tra Roddi e la poesia. Per la venticinquesima volta - sia pure con modalità diverse, per le misure Covid - alle 16.30 ci si ritroverà al salone del castello di Gri ...

Fiori d’arancio a «Bergamo Tv» Auguri a Paola e Adriano

Fiori d’arancio per Paola Abrate, giornalista di «Bergamo Tv» e Adriano Coretti, funzionario del ministero dell’Interno al santuario di Borgo Santa Caterina. Paola Abrate, giornalista e volto conosciu ...

Oggi si celebrano le nozze d'argento tra Roddi e la poesia. Per la venticinquesima volta - sia pure con modalità diverse, per le misure Covid - alle 16.30 ci si ritroverà al salone del castello di Gri ...Fiori d’arancio per Paola Abrate, giornalista di «Bergamo Tv» e Adriano Coretti, funzionario del ministero dell’Interno al santuario di Borgo Santa Caterina. Paola Abrate, giornalista e volto conosciu ...