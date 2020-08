Nek nella bufera: “Non ha fatto nessun concerto, ero solo a cena con i miei” (Di domenica 30 agosto 2020) Si è alzato un gran polverone dopo che è girato in rete un filmato che riprende il bravissimo e amatissimo cantante Nek che si esibisce nel locale di Daniela Santanchè , a Forte dei Marmi “Il Twiga”. La difesa di Nek Dopo l’attacco a Nek e a Daniela Santachè per il concerto che avrebbe tenuto Nek nel suo locale il 26 agosto il cantante è intervenuto sui social e ha spiegato come sono andate realmente le cose. Nek ha spiegato: “Mi sono preso qualche tempo per rispondere con la calma necessaria su quello che è successo, perché non voglio che passi un’immagine di me che non corrisponde a chi sono. Mi trovavo con la mia famiglia a una cena nello stabilimento dove ho passato (come ogni anno) l’estate, sempre nel pieno rispetto di tutte le regole. Una ... Leggi su baritalianews

IlContiAndrea : Ecco gli artisti che canteranno ai #SeatMusicAwards20 dall’Arena di Verona il 2 e 5 settembre in prima serata su Ra… - cesarebrogi1 : RT @see_lallero: Ma come? Nek non era quello che aveva organizzato il concerto nella piazza della Rosa a Sassuolo completamente vuota perch… - see_lallero : Ma come? Nek non era quello che aveva organizzato il concerto nella piazza della Rosa a Sassuolo completamente vuot… - LudeproPH : Avete letto dell'esibizione di Nek nella discoteca della Santanchè? Dov'è lo Stato? Forte con i deboli e debole con… - silviagurioli71 : RT @IlContiAndrea: Ecco gli artisti che canteranno ai #SeatMusicAwards20 dall’Arena di Verona il 2 e 5 settembre in prima serata su Rai1. I… -