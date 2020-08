Napoli, De Laurentiis: «Serie A? Auto-castrarsi è da stupidi» (Di domenica 30 agosto 2020) Aurelio De Laurentiis ha parlato dal ritiro di Castel di Sangro: le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato dal ritiro di Castel di Sangro. Le dichiarazioni raccolte da tuttomercatoweb.com. «Il calcio italiano va rivisitato con regole diverse. Bisogna stabilire il rispetto per i tifosi, il campionato deve essere prioritario ed invece sembriamo dipendenti dell’UEFA quando in realtà dovrebbe essere un secretariato: Ceferin esiste in funzione dei paesi e dei club, non noi in sua funzione. Ora c’è il problema che in Francia sono tornati i focolai, in Spagna anche, i casi aumentano, aspettiamo, ma siamo ancora lontani da un vaccino ed il problema è di capire se dobbiamo lavorare per la nazionale di Mancini o per i ... Leggi su calcionews24

sscnapoli : ?? @victorosimhen9 “Napoli è un sogno, @ADeLaurentiis e #Gattuso mi hanno accolto come un figlio” ??… - sscnapoli : ?? @ADeLaurentiis “Complimenti a Castel di Sangro per l’organizzazione. Per rinforzare il Napoli abbiamo già speso 3… - Spazio_Napoli : - napolipiucom : #napoli De Laurentiis: “Napoli unico club di A senza debiti. Rispetto per i tifosi… - sportli26181512 : #Interviste VIDEO IAMNAPLES – De Laurentiis: “Il calcio italiano va rifondato. Napoli unico club non indebitato”: V… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Laurentiis Napoli, De Laurentiis a Roccaraso: «Presidente, compraci Messi» Il Mattino De Laurentiis: "Quando ho preso il Napoli non capivo niente di calcio, ma mi dissero che avevo ragione"

Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato nel corso del convegno "Ricostruire: La parola alle imprese". Ecco le sue parole: "Quando ho preso il Napoli, non capivo niente di cal ...

ADL svela: "Unicredit voleva finanziarmi film, non il Napoli: misi i miei soldi e non mi sono mai pentito"

In chiusura del convegno "Ricostruire: La parola alle imprese", il presidente Aurelio De Laurentiis ha svelato un retroscena sull'acquisto del Napoli In chiusura del convegno "Ricostruire: La parola a ...

Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato nel corso del convegno "Ricostruire: La parola alle imprese". Ecco le sue parole: "Quando ho preso il Napoli, non capivo niente di cal ...In chiusura del convegno "Ricostruire: La parola alle imprese", il presidente Aurelio De Laurentiis ha svelato un retroscena sull'acquisto del Napoli In chiusura del convegno "Ricostruire: La parola a ...