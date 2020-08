Morte le due bambine colpite da un albero a Marina di Massa (Di domenica 30 agosto 2020) Due bambine, quattordici anni e due anni e mezzo, sono Morte in seguito alle ferite da un albero caduto su una tenda da campeggio a Marina di Massa. Sono state trasportate in ospedale: la bambina più grande è stata trasportata in ospedale, dove purtroppo è deceduta nel corso della mattinata, mentre per la più piccola non c’è stato nulla da fare nemmeno all’arrivo dei soccorsi. Nella nottata si è abbattuto un violento temporale sul litorale toscano, con il maltempo che, in queste ore, si sta spostando nell’Italia centrale. Nel camping a Marina di Massa è stato un pioppo di 4 metri ad abbattersi su una piazzola occupata da una tenda con all’interno una famiglia straniera di 5 persone. Colpiti ... Leggi su giornalettismo

