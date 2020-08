Migranti: barca esplode nel crotonese, 6 i dispersi. Altri 370 sbarcano a Lampedusa. Musumeci: 'Conte convochi Cdm' (Di domenica 30 agosto 2020) I nuovi sbarchi a Lampedusa riaccendono la polemica politica. Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, lancia un appello al premier Conte: "convochi subito il Consiglio dei ministri per ... Leggi su tg.la7

Ancora sbarchi nella Locride: nella notte, una quarantina di migranti (tra cui 5 minori), di nazionalità irachena e iraniana, sono approdati sulla spiaggia di Favaco in maniera autonoma a bordo di una ...Tre le persone disperse in seguito all’esplosione avvenuta intorno a mezzogiorno di oggi su una imbarcazione di migranti al largo della costa crotonese, in località Praialonga. Si tratta dell’imbarcaz ...