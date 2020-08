Messi non si presenta ai test del Barcellona, Suarez è il primo a varcare i cancelli: i due volti dei blaugrana (Di domenica 30 agosto 2020) In molti avevano anticipato la notizia, che comunque desta scalpore: Lionel Messi non si è presentato al centro sportivo del Barcellona per le visite mediche. L’argentino era stato convocato come tutti gli altri giocatori della rosa ed era atteso per le ore 10:15. Invece non è mai arrivato. Continua dunque il braccio di ferro tra la ‘Pulce’ e la società. Il primo ad arrivare è stato Luis Suarez, nel mirino della Juve e di altri club europei. Anche l’uruguayano potrebbe lasciare i blaugrana. Ma le due situazioni stanno assumendo contorni decisamente diversi. Notizie del giorno – Squadra accusata di frode, tifosi della Lazio nella bufera, arrestato un procuratoreL'articolo Messi non si ... Leggi su calcioweb.eu

