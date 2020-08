Mattarella: “La pandemia ha ampliato la competizione tra Stati” (Di domenica 30 agosto 2020) Il messaggio di Mattarella alla Soft Power Conference: “I risultati si raggiungono con la leale collaborazione”. ROMA – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto inviare un messaggio alla prima Soft Power Conference, in programma a Venezia: “L’organizzazione di questa manifestazione – si legge nel testo della lettera del Capo dello Stato – giunge in un momento di grandi sfide per la comunità internazionale“. Soft Power Conference, il messaggio di Mattarella Nel messaggio il presidente Mattarella ha invitato a collaborare per raggiungere i risultati prefissati. “La pandemia che stiamo affrontando – ha scritto il Capo dello Stato – ha ampliato le logiche di chiusura, esclusione e ... Leggi su newsmondo

LaStampa : Se passa la riforma, il centrodestra chiederà al Quirinale di tornare al voto denunciando il «disallineamento» tra… - virginiaraggi : Una nuova palestra è pronta per i ragazzi dell’Istituto Piersanti Mattarella, nel quartiere di Casal Bruciato, peri… - Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella per la scomparsa di #ArrigoLevi : - NewsMondo1 : Mattarella: “La pandemia ha ampliato la competizione tra Stati” - auredagaz : RT @dannyturmoils: @auredagaz Bottura può far ridere giusto l’elettore piddino o il lettore di Repubblica (si sovrappongono al 99%). Guardi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella “La Mattarella: la crisi non è finita. «Da Codogno riparte l’Italia del coraggio» Il Sole 24 ORE