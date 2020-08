Linguaglossa: proseguono i festeggiamenti per Sant’Egidio Abate (Di domenica 30 agosto 2020) proseguono, fino al 9 settembre, a Linguaglossa, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza Coronavirus, uno degli appuntamenti ecclesiastici più importanti dell’anno, i festeggiamenti in onore del patrono Sant’Egidio Abate. “Quest’anno, non ci aspettavamo di vivere una festa simile, decisamente “stravolta”, ma nel tempo stesso, sono soddisfatto – afferma l’infaticabile, Gaetano Ragaglia (nella foto), Presidente dell’Associazione “Commissione festeggiamenti Sant’Egidio Abate”, il “deus ex machina”, della manifestazione – perché è stata vissuta soprattutto all’insegna della preghiera e devozione personale”, tutto nel rispetto delle norme anti ... Leggi su laprimapagina

