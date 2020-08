Le piogge di ieri hanno causato danni in varie zone del Nord Italia, e c’è un disperso in provincia di Varese (Di domenica 30 agosto 2020) Le forti piogge che hanno interessato diverse zone del Nord Italia a partire da venerdì sera hanno causato danni e hanno provocato un disperso: un uomo di 38 anni che è stato travolto da un torrente vicino al lago Delio, Leggi su ilpost

crank317 : @La_Connie_ Da noi è cominciata la stagione delle piogge e ieri ho comprato il sellino nuovo per bici... - franconemarisa : RT @ProCivPiemonte: #maltempo #piemonte 18 #volontari di #protezionecivile, impiegati con 2 camion, 3 pick up, 2 fuoristrada e 1 pulmino s… - tgrvda : #ValFerret, allerta rientrata dopo meno di 24 ore. Le piogge intense non hanno provocato movimenti anomali nel ghia… - CicoPapi1 : RT @Tagota14: Aspettami e io tornerò Ma aspettami con tutte le tue forze Aspettami quando le gialle piogge Ti ispirano tristezza Aspettami… - Tagota14 : Aspettami e io tornerò Ma aspettami con tutte le tue forze Aspettami quando le gialle piogge Ti ispirano tristezza… -

Ultime Notizie dalla rete : piogge ieri Maltempo, Nord flagellato da pioggia e grandine. Un disperso nel Varesotto QUOTIDIANO.NET Allerta Liguria fino alle 11: piogge intense a Levante nella notte, nessun danno

L'allerta arancione che dalle 6 di ieri mattina colpisce la Liguria sembra essersi svuotata di intensità e anche la notte tra sabato e domenica, che preoccupava per vento e temporali, è passata con fi ...

Maltempo, Nord flagellato da pioggia e grandine. Un disperso nel Varesotto

Cremona e Cremonese colpite da una grandinata violenta nel primo pomeriggio, fra le 13,30 e le 14, zona Casalasco, provocando allagamenti e danni. I chicchi, descritti grandi come uova, hanno colpito ...

