GRIME, un metroidvania dall'anima soulslike, in arrivo su PC nel corso del 2021 (Di domenica 30 agosto 2020) Nella giornata di oggi, il publisher Akupara Games ha annunciato che si occuperà della pubblicazione del nuovo progetto di Clover Bite, il metroidvania soulslike, GRIME. Lo studio prevede una release PC nel corso del 2021, con l'arrivo su console ancora da definire.Svelato in anteprima mondiale durante lo spezzone Awesome Indies della Gamescom, GRIME è un action adventure RPG, dai toni cupi e oscuri, che prende ispirazione sia dai metroidvania, per la sua progressione bidimensionale, il mondo interconnesso e il backtracking, sia dai giochi soulslike, per la difficoltà, il focus sulla parata e le elevate possibilità di personalizzazione.In GRIME dovrete esplorare un mondo organico e ... Leggi su eurogamer

